اختيار الرائد رودولف عقل للمشاركة في بطولة Red Bull X-Alps 2019

الثلاثاء, 19 شباط 2019

لقد تم اختيار 32 رياضياً من 20 بلدٍ مختلفٍ حول العالم، وذلك بالاستناد إلى قدرات فكرية وجسدية ونفسية عالية جداً، إذ سيتنافس هؤلاء الرياضيون في مسابقة عالمية في مجال تسلق الجبال، والطيران المظلّي، والمشي على الجليد والتسلق.

إن مسافة السباق عبر أعلى سلاسل الجبال في العالم وأصعبها، والتي تبدأ في النمسا وتمتد إلى جبال الألب وتنتهي في موناكو، تبلغ 1100 كلم على الخريطة.

فللمرة الأولى، سيقف الرائد رودولف عقل من فوج المغاوير في الجيش اللبناني على خط البداية، كأول مشترك من بلدٍ عربي، للمشاركة في بطولة (Red Bull X-Alps 2019)، أحد أصعب السباقات في العالم وأكثرها تطلباً.