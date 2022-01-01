استئناف توزيع تعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت

الخميس, 03 شباط 2022

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 3 /2 /2022، استأنفت وحدات الجيش المعنية عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 2.489.900.000 ليرة لبنانية. بلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 446 وحدة سكنية موزعة على مناطق (زقاق البلاط والمصيطبة والبسطة والباشورة والمزرعة ورأس بيروت ومينا الحصن وبوشرية والجديدة البوشرية وبرج حمود وفرن الشباك والشياح والزلقا وجل الديب وانطلياس).

سيتم استئناف التوزيع بتاريخ 7 /2 /2022 في المناطق المذكورة أعلاه بالإضافة إلى (المدور والرميل والصيفي وسن الفيل وبقنايا وبياقوت والفنار).