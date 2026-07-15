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Published by lebarmy5 on أربعاء, 07/15/2026 - 21:18
استشهد الجندي باتريك بيكاريان من لواء الحرس الجمهوري، نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، بعد أن فُقد الاتصال به بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩.
استشهد الجندي باتريك بيكاريان من لواء الحرس الجمهوري، نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، بعد أن فُقد الاتصال به بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٦ الساعة ۱۱.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس غريغوريوس المنوِّر - زحلة (حي الميدان)، حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ في الكنيسة المذكورة.
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Date:
الأربعاء, يوليو 15, 2026