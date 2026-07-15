استشهد الجندي باتريك بيكاريان من لواء الحرس الجمهوري، نتيجة استهدافه داخل سيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي احتجزت جثمانه، بعد أن فُقد الاتصال به بتاريخ ٢٠٢٦/٤/١٩.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ۲۰۲٦/٧/١٦ الساعة ۱۱.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة القديس غريغوريوس المنوِّر - زحلة (حي الميدان)، حيث يُقام المأتم الساعة ١٥.٠٠.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ١٠.٠٠ وبعده لغاية الساعة ١٩.٠٠ في الكنيسة المذكورة.