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Published by lebarmy5 on خميس, 07/23/2026 - 07:49
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول إيلي الجبيلي من لواء المشاة العاشر، نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرنة السوداء.
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول إيلي الجبيلي من لواء المشاة العاشر، نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرنة السوداء.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٣ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى كنيسة سيدة الوردية - كرم عصفور - عكار حيث يُقام المأتم الساعة ١٧.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ وابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.
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Date:
الخميس, يوليو 23, 2026