استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٢ الرقيب الأول إيلي الجبيلي من لواء المشاة العاشر، نتيجة انقلاب آلية عسكرية في منطقة القرنة السوداء.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٣ الساعة ١٠.٠٠ من مستشفى سيدة المعونات - جبيل إلى كنيسة سيدة الوردية - كرم عصفور - عكار حيث يُقام المأتم الساعة ١٧.٠٠ ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة بتاريخ ۲۰۲٦/٧/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۰.۰۰ ولغاية الساعة ١٣.٠٠ وابتداءً من الساعة ١٦.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة.