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Published by lebarmy2 on أحد, 08/14/2022 - 07:04
استشهد بتاريخ 13 / 8 /2022 الرقيب محمد الحسيني من فوج الحدود البرية الأول.
استشهد بتاريخ 13 / 8 /2022 الرقيب محمد الحسيني من فوج الحدود البرية الأول.
ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 8 /2022 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الجبانة المذكورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حي آل الحسيني - الجناح مقابل Centro Mall.
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Date:
الأحد, أغسطس 14, 2022