استشهد بتاريخ 13 / 8 /2022 الرقيب محمد الحسيني من فوج الحدود البرية الأول.

ينقل الجثمان بتاريخ 14 / 8 /2022 الساعة 14.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى جبانة روضة الشهيدين – الغبيري، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الجبانة المذكورة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة أيام في حي آل الحسيني - الجناح مقابل Centro Mall.