استشهد يوم الثلاثاء بتاريخ ۲۰۲٦/٥/١٢ المؤهل الأول محمد عبيد من أركان الجيش للعمليات - المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، نتيجة غارة إسرائيلية معادية استهدفت بلدة جبشيت - النبطية.

يُنقل الجثمان يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰۲٦/٥/١٣ من مستشفى راغب حرب - النبطية إلى ثكنة محمد زغيب - صيدا حيث تُقام مراسم التكريم اللازمة الساعة ٩.٠٠، ومن ثم إلى محيط جبانة حارة صيدا لإلقاء نظرة الوداع من قبل عائلته، ويُنقل عقب ذلك إلى جبانة بلدة جبشيت، حيث يُقام المأتم ويوارى الثرى.

تُقبل التعازي عبر الاتصال على الرقمين الآتيين:

- والد الشهيد: ٧٠/٤٥٤١١٥

- شقيق الشهيد: ٧١/٥٤٤٤٥٧.