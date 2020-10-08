استشهد بتاريخ 4 / 8 /2020 المؤهل جورج معلوف من مديرية المخابرات.

ينقل الجثمان بتاريخ 11 / 8 /2020 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى تل شيحا – زحلة ومن ثم ينقل الساعة 14.00 إلى كنيسة مار مخايل – أبلح، حيث يقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.30 في الكنيسة المذكورة ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تقبل التعازي بتاريخ 11 / 8 /2020 قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 8 /2020 في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة أبلح – البقاع.