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Published by lebarmy10 on خميس, 06/04/2026 - 07:10
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٣ المجند (مددت خدماته) عمر خضر من فوج المدفعية الثاني، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية - كفرتبنيت.
استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٣ المجند (مددت خدماته) عمر خضر من فوج المدفعية الثاني، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية - كفرتبنيت.
يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ الساعة ۱۰.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الكواشرة - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة (قرب مسجد الكواشرة الشرقي).
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/٦/٦ في قاعة المجلس الشرعي - الكواشرة.
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Date:
الخميس, يونيو 4, 2026