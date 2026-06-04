استشهد يوم الأربعاء بتاريخ ۲۰٢٦/٦/٣ المجند (مددت خدماته) عمر خضر من فوج المدفعية الثاني، جرّاء استهدافه بغارة إسرائيلية أثناء تنقله على طريق النبطية - كفرتبنيت.

يُنقل الجثمان يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٦/٤ الساعة ۱۰.۰۰ من أمام المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة الكواشرة - عكار، حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته عقب صلاة العصر، ويوارى الثرى في جبانة البلدة المذكورة (قرب مسجد الكواشرة الشرقي).

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويومي الجمعة والسبت بتاريخي ٥ و۲۰۲٦/٦/٦ في قاعة المجلس الشرعي - الكواشرة.