استشهاد ضابط وعسكريَّين وإصابة عدد من المواطنين نتیجة انفجار ذخائر في منطقة بریقع - النبطیة

الأحد, 20 نيسان 2025

 صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاریخ 20 / 4 / 2025، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:

 

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون

  • من مواليد 22/2/1992 عكار العتيقة – عكار.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 21/1/2013، وتدرج في الترقية إلى رتبة ملازم اعتبارًا من 1/11/2024.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • متأهل دون أولاد.     

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد

  • من مواليد 19/4/1987 حزرتا - زحلة.
  • تطوع في الجيش بصفة تلميذ رتيب اعتبارًا من 27/10/2008.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • متأهل وله 3 أولاد.     

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا

  • من مواليد 8/10/1991 بلاط – مرجعيون.
  • تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من 13/9/2014.
  • حائز على أوسمة مختلفة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
  • عازب.     

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا)

 

الملازم الشهيد محمود أحمد زيتون
المعاون الأول الشهيد علي إبراهيم أحمد
الرقيب الأول الشهيد جودات سليم نورا