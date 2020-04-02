استقبالات العماد قائد الجيش وتقديم هبات مالية من قبل ضباط متقاعدين

الخميس, 02 نيسان 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة عدداً من الضباط المتقاعدين من دورات مختلفة، الذين قدّموا هبات مالية لمصلحة الطبابة العسكرية في الجيش.

وشكر العماد عون الضباط المتقاعدين على هذه المبادرة التي من شأنها تعزيز قدرات الطبابة العسكرية لمواكبة هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد تفشّياً لفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الطبابة في الجيش التي شهدت مؤخراً تطوّراً لافتاً، تقوم بالإجراءات الضرورية والاستباقية اللازمة لحماية العسكريين وعائلاتهم.