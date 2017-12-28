استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 18 كانون الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير السعودي في لبنان السيد وليد اليعقوب يرافقه الملحق العسكري العميد سلامة المصلوخي، كما استقبل السفير الألماني السيد Martin Huth يرافقه الملحق العسكري المقدم Richard Von Stetten، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين. ثم استقبل مدير عام جهاز الاستخبارات الأسترالية (ASIS) السيد Paul Symon على رأس وفد مرافق، وتم التداول في علاقات التعاون الأمني بين جيشي البلدين، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب.