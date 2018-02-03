استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 09 آب 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير بيار رفول، ثمّ وفداً من اللقاء الديمقراطي ضمّ كل من السادة النواب: أكرم شهيّب، وائل بو فاعور والدكتور بلال عبد الله، الذين قدّموا له التهنئة لمناسبة عيد الجيش. كما استقبل وفداً من لجنة المال في الكونغرس الأميركي برئاسة السيد William Quinn، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان Elizabeth Richard، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديل كول، وبحث معه الأوضاع في قطاع جنوب الليطاني وعند الحدود الجنوبية، ثمّ ملكة جمال لبنان- أستراليا للعام 2017، السيدة رايتشل يونان على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.