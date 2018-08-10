استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 28 آب 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب إبراهيم كنعان وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثمّ سفير دولة أستراليا في لبنان السيد Glenn Miles، وتمّ البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما استقبل وفداً من مجلس المرأة العربية برئاسة السيدة لينا مكرزل، وتناول البحث سبل التعاون الحالية والمستقبلية المشتركة بين الجانبين، لاسيما مذكّرة التفاهم التي تمّ توقيعها بين قيادة الجيش والمجلس المذكور، والتي تتضمّن تعزيز دور المرأة في الجيش والمجتمع. كذلك استقبل رئيس جمعية فرح العطاء الدكتور ملحم خلف يرافقه السيّد مارك طربيه، والسيد شربل إبراهيم على رأس وفد مرافق من بلدة ممنع ــ عكار، ثمّ المحامي روي عيسى الخوري، وجرى التداول في شؤون مختلفة.