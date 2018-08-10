استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 31 آب 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب أسعد درغام يرافقه مدير عام وزارة الزراعة السيد لويس لحود، ثم النائب فريد البستاني يرافقه السيد سليم حداد والعميد المتقاعد ريمون عازار، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل راعي أبرشية صور للموارنة المطران شكرالله نبيل الحاج يرافقه الأب إيلي نصر، ثمّ وفداً من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية برئاسة السيد بيار مكرزل، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

أرقام المرشحين المجازين لأجراء الاختبارين النفساني والرياضي بصفة رتباء إختصاصيين