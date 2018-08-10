استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 19 أيلول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الوزير بيار رفول، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثمّ السفير البريطاني الجديد في لبنان السيد Chris RAMPLING والسفير اليوناني في لبنان السيد Fransisco VERROS، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل قائد القوات البرية في القيادة الوسطى الأميركية الجنرال Michael X. Garrett على رأس وفد مرافق، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين.