استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 08 شباط 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السفير David M.SATTERFIELD، بحضور السفيرة RICHARD Elizabeth ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين جيشي البلدين، وقد عرض قائد الجيش للوفد الزائر خروقات العدو الاسرائيلي للسيادة اللبنانية، والتطورات الحاصلة على الحدود الجنوبية، مشدداً على الموقف اللبناني الرافض لمحاولة هذا العدو إنشاء جدار فاصل يمرّ في أراضٍ متحفظ عليها لبنانياً.

كما استقبل العماد عون قائد القوات البحرية الأندونيسية العماد أدي سوفندي على رأس وفد مرافق، بحضور السفير أحمد خازن خميدي، وجرى التداول في علاقات التعاون بين جيشي البلدين، ومهمة وحدة بلاده العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

كذلك استقبل الوزير السابق الياس أبو صعب مع وفد من بلدية ضهور الشوير، وجرى البحث في شؤون مختلفة.