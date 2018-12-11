استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 26 تشرين الثاني 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس أركان الدفاع اليوناني الأدميرال Evangelos Apostolakis على رأس وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، ومهمة الوحدة اليونانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. ثم استقبل سفيرة دولة قبرص في لبنان السيدة Christina Rafti، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس ورّاق على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في شؤون مختلفة.