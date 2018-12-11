استقبالات العماد قائد الجيش

الجمعة, 07 كانون الأول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحث معه في الأوضاع المستجدة على خط الانسحاب، ثمّ وفداً أميركياً من (DGMT) Defense Governance and Management Team، وجرى التداول في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. كما استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني - السوري الأستاذ نصري خوري، وتناول البحث الأوضاع على الحدود اللبنانية – السورية، كذلك استقبل مدير معاهد الآفاق الحاج فادي ناصر على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.