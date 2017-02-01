استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 11 كانون الأول 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة النائب طارق المرعبي يرافقه النائب السابق طلال المرعبي. كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin LUND، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، ثمّ السفير الفرنسي في لبنان السيد Bruno FOUCHER يرافقه الملحق العسكري العقيد Fabrice CHAPELLE، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل العماد عون، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة ليبان بوست السيد خليل داوود على رأس وفد مرافق، وقد تم خلال اللقاء تقديم ريع المزاد العلني بمبادرة الشركة المذكورة على لوحة فنية تُحاكي أرزة لبنان لمناسبة عيد الاستقلال والتي رسمها الفنان العالمي نبيل نحاس، وقد كانت من نصيب السيد سعد الله خليل إلى العماد قائد الجيش، والتي ستقُدَّم لاحقاً لعائلات شهداء الجيش.