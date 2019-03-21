استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 26 آذار 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، رئيس مكتب الأمن القومي في جمهورية بولونيا السيد PAWEL SOLOCH يرافقه السفير البولوني في لبنان السيد PRZEMYSLAW NIESIOLOWSKI ووفد مرافق. وتطرق البحث إلى علاقات التعاون بين الجانبين وسبل دعم الجيش اللبناني، سيّما وأنّ دولة بولونيا ستشارك مجدّداً في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان بوحدة ستتمركز في القطاع الغربي، ثمّ استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الفريق JOHN LORIMER يرافقه السفير البريطاني في لبنان السيد CHRIS RAMPLING والملحق العسكري البريطاني المقدم ALEX HILTON. كذلك استقبل مدير عام الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوحدة السياسية والأمنية لمنظمة الناتو السيد نيكولا دي سانتيس، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.