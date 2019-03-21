استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 30 نيسان 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية Vice Admiral James Malloy على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة Elizabeth RICHARD، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين، خصوصاً التعاون في مجال تدريب القوات البحرية وتجهيزها. كما استقبل وفداً من رابطة قدامى القوات المسلحة برئاسة اللواء المتقاعد عثمان عثمان، وجرى التداول في أحدث المستجدات.