استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 22 أيار 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، النائب شامل روكز، ثمّ وزير البيئة فادي جريصاتي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل معاون وزير الدفاع في جمهورية بيلاروسيا لشؤون التعاون العسكري الدولي اللواء Oleg VOINOV على رأس وفد مرافق، وتمّ البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كذلك استقبل السفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، وسفيرة دولة سويسرا في لبنان السيدة Monika Schmutz KIRGÖZ، ونقيب المحامين المحامي أندريه الشدياق، وجرى التداول في شؤون مختلفة.