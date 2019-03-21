استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 28 أيار 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى السفير David Satterfield، وجرى البحث في الأوضاع العامة. كما استقبل قائد القوات الجوية في القيادة الوسطى الأميركية اللواء Joseph Guastella، وبحث الجانبان سبل التعاون على صعيد تدريب القوات الجوية وتجهيزها. كذلك استقبل محافظ الجنوب السيد منصور ضو، ثمّ محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر يرافقه وفد من لجنة مهرجانات بعلبك برئاسة السيدة نايلة دوفريج، وتمّ التداول في شؤون مختلفة.