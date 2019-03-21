استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 03 حزيران 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano DEL COL على رأس وفد مرافق، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما استقبل قائد العمليات الخاصة المشتركة الأميركيةLieutenant General Scott Howell على رأس وفد مرافق، وتمّ التداول في سبل تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والأميركي. كذلك استقبل قائد الجيش مدير التطويع والتدريب في الجيش البريطاني اللواء Paul Nanson يرافقه الملحق العسكري البريطاني في لبنان المقدم Alex Hilton، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. ثم وفداً من مدرسة Mont la salle، وجرى التداول في شؤون مختلفة.