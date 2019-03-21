استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 02 تموز 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الدفاع الفرنسية السيدة Florence Parly على رأس وفد مرافق، وتمّ البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كذلك استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col على رأس وفد مرافق، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية. كما استقبل مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط السيد ديفيد ساترفيلد بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة إليزابيت ريتشارد، وجرى التداول في شؤون مختلفة.