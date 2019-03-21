استقبالات العماد قائد الجيش

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الثلاثاء, 03 أيلول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ثم استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية، كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin Lund  على رأس وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان، ثمّ رئيسة جمعية ماراثون بيروت السيدة ماي خليل، وجرى التداول في شؤون مختلفة.

السفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة
قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Co
رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin Lund على رأس وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان
رئيسة جمعية ماراثون بيروت السيدة ماي خليل، وجرى التداول في شؤون مختلفة