استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 03 أيلول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. ثم استقبل قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وبحث معه في الأوضاع على الحدود الجنوبية، كما استقبل رئيسة أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة اللواء Kristin Lund على رأس وفد مرافق في زيارة وداعية بمناسبة إنتهاء مهمتها في لبنان، ثمّ رئيسة جمعية ماراثون بيروت السيدة ماي خليل، وجرى التداول في شؤون مختلفة.