استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 01 تشرين الأول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبتش، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كما استقبل وفداً من الاتحاد الأوروبي برئاسة السفير رالف طرّاف في زيارة تعارف بعد تسلّمه مهامه الجديدة في لبنان. ثمّ رئيس الجامعة اللبنانية الدولية LIU الوزير السابق عبد الرحيم مراد يرافقه الوزير حسن مراد، وتمّ البحث في توقيع اتفاقية بين الجانبين تشمل تقديم منح للعسكريين وعائلاتهم.