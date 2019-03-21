استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 25 تشرين الثاني 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السيناتور الأميركي Chris Murphy بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Elizabeth Richard على رأس وفد مرافق، كما استقبل وفداً بريطانياً برئاسة المدير العام للشؤون السياسية في الخارجية البريطانية Richard Moore يرافقه السفير البريطاني في لبنان السيد Chris Rampling والملحق العسكري المقدم Alex Hilton، وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، من جهة أخرى استقبل وفداً من الضباط المتقاعدين الذين قدموا دعمهم الكامل لجهود المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الأمن والاستقرار.