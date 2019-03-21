استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، كما استقبل المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيد يان كوبتش، ثم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Stefano Del Col، وجرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. كذلك استقبل وفداً أميركياً من (The Institute for Security Governance (ISG))، وتم التداول في العلاقات الثنائية بين جيشَي البلدَين. واستقبل العماد عون رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام درويش، وجرى التداول في شؤون مختلفة.