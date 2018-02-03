استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 29 آذار 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الروماني السيد Victor MIRCEA، يرافقه الملحق العسكري العقيد Mihai Gabriel Pascariu، وتناول البحث الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان السيدة Permille Kardel، وجرى البحث في التطورات الراهنة، ثمّ استقبل الملحق الدفاعي في السفارة الأميركية العقيد Daniel Mouton، يرافقه الملحق العسكري المقدم Jeff Johnson في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهمته في لبنان. كذلك استقبل الملحق العسكري السعودي العميد سلامة بن عويد زايد المصلوخي وجرى التداول في العلاقات الثنائية.