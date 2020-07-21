استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 24 آب 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع الإيطالي السيّد Lorenzo Guerini على رأس وفد مرافق، وجرى التداول في المساعدات المقدمة من الحكومة الإيطالية لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت. كما استقبل المستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلّق بضبط الحدود الجنرال المتقاعدSir Graeme Lamb يرافقه مساعد الملحق العسكري البريطاني في لبنان Major Mike Rankine، وتمّ البحث في سبل التعاون بين جيشي البلدين. ثمّ استقبل مدير مرفأ بيروت الجديد السيّد باسم القيسي الذي شكر الجيش على جهوده لإزالة الركام من المرفأ وإعادة العمل إلى جزء منه.