استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 08 أيلول 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير القطري في لبنان السيد محمد حسن جابر الجابر على رأس وفد من السفارة، وتناول البحث العلاقات بين البلدين، ثم زار الجابر غرفة العمليات التابعة للجنة مسح الأضرار حيث اطّلع على تفاصيل أعمال المسح التي تجري في المنطقة المتضررة من جراء الانفجار وحيّا الجهود التي يبذلها الجيش على هذا الصعيد. كذلك استقبل راعي دمشق وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري، وجرى التداول في شؤون مختلفة.