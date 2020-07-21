استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 17 أيلول 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة الملحق العسكري الفرنسي العقيد Fabrice CHAPELLE يرافقه قائد الوحدة اللوجستية الفرنسية العقيد Antoine de la Bardonie والمعاون العسكري التقني العقيد Philippe Debesse ومعاون الملحق العسكري العقيد البحري Stephane Boeglin.

وقدم CHAPELLE عرضا مفصلا عن مهمة رفع الركام التي نفّذتها الوحدة الفرنسية في المرفأ بالتعاون مع الجيش اللبناني والتي أُنجزت يوم أمس.

هذا وتعود الوحدة الفرنسية الى بلادها مطلع الاسبوع المقبل.