استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 28 تشرين الأول 2020

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الفرنسي في لبنان السيّدة Anne GRILLO يرافقها الملحق العسكري العقيد Fabrice Chapelle، ثمّ سفير المملكة الدانمركية في لبنان السيدة Merete Juhl، وتم البحث في سبل التعاون بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين. كما استقبل مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف على رأس وفد من الدبلوماسيين والعسكريين، وجرى التداول في شؤون عسكرية مختلفة، ثم استقبل رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، وتباحثا في مجالات التعاون بين المؤسستين.