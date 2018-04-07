استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 16 نيسان 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير أرمينيا في لبنان السيد Samvel Mkrtchian، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، ثم قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء مايكل بيري، وبحث معه الأوضاع في قطاع جنوب الليطاني وعند الحدود الجنوبية. كما استقبل ممثلة مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين السيدة ميراي جيرار، وتمّ البحث في شؤون النازحين السوريين، ثم رئيسة مؤسسة الفكر العربي الدكتورة دانيا قليلات، والسيد بدر حسون وجرى التداول في شؤون مختلفة.