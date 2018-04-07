استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 17 نيسان 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير الدفاع النروجي السيد Frank Bakke- Jensen على رأس وفد مرافق بحضور السفيرة النروجية السيدة Lene Natasha Lind، وتمَّ البحث في مجالات التعاون العسكري بين جيشي البلدين، ثمَّ استقبل محافظ بعلبك – الهرمل الأستاذ بشير خضر وتناول البحث شؤوناً تتعلق بمنطقة البقاع، كذلك استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني- السوري الأستاذ نصري خوري وجرى التداول في الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية.