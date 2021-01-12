استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 03 شباط 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، وتناول البحث الأوضاع الأمنية في البلاد. كما استقبل نائب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان السيدة نجاة رشدي، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

كذلك استقبل قائد القوات البرية الإيطالية الجنرال Salvatore FARINA بحضور السفيرة الإيطالية في لبنان السيدة Nicoletta BOMBARDIERE والملحق العسكري الايطالي العقيد Marco ZONA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.