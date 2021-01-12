استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 19 نيسان 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، سفير المملكة المغربية في لبنان السيد محمد أكرين يرافقه العقيد البحري خالد المهلّل، وأعرب العماد عون عن شكره العميق لجلالة الملك محمد السادس على الهبة الملكيّة القيّمة التي قدّمها إلى المؤسّسة العسكرية والشعب اللبناني خلال هذه المرحلة الدقيقة معتبراً أنّ هذه التقدمة تعكس عمق العلاقة المتينة بين البلدين. كما استقبل سفير مملكة النرويج السيد Martin YTTERVIK، وتناول البحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين جيشَيْ البلدين.