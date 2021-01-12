استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 03 آب 2021

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفيرة السويد في لبنان السيدة Ann DISMORR، وجرى البحث في علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل النائب السابق اميل رحمة الذي قدم التهاني بعيد الجيش. بعد ذلك استقبل قائد الجيش وفداً من فعاليات طرابلس وعلمائها جاء مهنئاً بالعيد، وأشاد بجهود المؤسسة العسكرية وتضحيات عناصرها لحفظ أمن مدينة طرابلس. كذلك استقبل قائد الجيش السيدة ماجدة الرومي، التي قدّمت له شُجيرة أرز يلفها العلم اللبناني باسم شهداء انفجار 4 آب المدنيين والعسكريين. وأكدت أن الجيش هو الامل الوحيد للحفاظ على سيادة لبنان وكرامته وهويته. واعتبرت السيدة الرومي أنه لولا الجيش لا بقاء للبنان، داعية كل أبناء الوطن مقيمين ومغتربين، إلى دعم الجيش والوقوف إلى جانبه.