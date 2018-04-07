استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 09 أيار 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richard والسفير البريطاني السيد Hugo Shorter، وتناول البحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين الجيش اللبناني وجيشي البلدين، بعد ذلك ترأس قائد الجيش في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية اللبنانية، بحضور السفيرين Shorter وRichard ، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. وقد تم خلال اللقاء عرض المساعدات التي قدمها البلدان خلال المراحل السابقة والخطوات المقبلة لتلبية احتياجات وحدات الجيش المكلّفة بضبط الحدود الشرقية والشمالية، وقد شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية على الدعم العسكري النوعي المقدّم للجيش، مثمناً حرصهما على استمرار هذا الدعم، لمواجهة مختلف التحديات ولا سيما محاولات العناصر الإرهابية الفارّة التسلّل إلى داخل لبنان، بهدف العبث بأمنه واستقراره.

وقد نوّه كلّ من السفيرين Shorter وRichard بالجهود الاستثنائية التي يبذلها الجيش، وأكّدا مواصلة سلطات بلديهما تعزيز قدرات الجيش ومساندة جهوده للدفاع عن لبنان والحفاظ على استقراره وسلامة أراضيه.