استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 08 آذار 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الهولندي في لبنان السيد Hans Peter VAN DER WOUDE يرافقه الملحق العسكري المقدم Rob Dirk Keijzer، وشكر العماد عون السفير الهولندي على تقديم هبة لقسم الطوارئ في الطبابة العسكرية نظراً للدور الأساسي الذي تؤدّيه في تخفيف الأعباء على العسكريين وعائلاتهم منوّهاً بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشاد السفير VAN DER WOUDE بالدور الذي يؤديه الجيش في حفظ أمن لبنان واستقراره، مؤكداً استمرار بلاده في دعم المؤسسة العسكرية خلال هذه الظروف الاستثنائية.