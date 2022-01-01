استقبالات العماد قائد الجيش

الأربعاء, 04 أيار 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، المستشار العسكري لنائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات السلام الجنرال Birame DIOP يرافقه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lazaro على رأس وفد مرافق وتناول البحث الأوضاع العامة في المنطقة الحدودية الجنوبية وعلاقات التعاون بين قوات اليونيفل والجيش اللبناني. كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة Joanna Wronecka مع وفد مرافق، وجرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان. واستقبل العماد عون السفير القطري في لبنان السيد ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي وتناول البحث الأوضاع في لبنان والتطورات الراهنة، كذلك استقبل وزير الداخلية والبلديات السابق العميد محمد فهمي، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.