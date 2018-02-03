استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 31 أيار 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، مدير مشروع بعثة مراقبة الانتخابات التابع للاتحاد الأوروبي ميغيل أرانز على رأس وفد مرافق وتناول البحث شؤون المؤسسة العسكرية.

وأثنى أرانز على أداء الجيش خلال فترة العملية الانتخابية، إذ تمكن من ضبط الوضع الأمني على كل الأراضي اللبنانية بشكل لافت ومميّز، مشيراً إلى أنَّ الجيش أثبت قدرته مرّة جديدة على كسب الثقة المحلية والدولية.

وتسَّلم العماد عون من أرانز شهادة تقدير باسم البعثة للجيش اللبناني.