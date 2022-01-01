استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 18 آب 2022

­استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، منسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL يرافقه السفير الألماني في لبنان Andreas KINDL والملحق العسكري المقدم Heino MATZKEN، وجرى توقيع اتفاقية تعاون مع الجيش اللبناني. كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة Simone casabianca AESCHLIMANN ثم النائب أسعد درغام. كذلك استقبل مدير ومؤسس شركة ETHAN Group السيد طوني جعجع والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والمديرة العامة للمؤسسة البطريركية المارونية للإنماء الشامل السيدة باتريسيا صفير.