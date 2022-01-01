استقبالات العماد قائد الجيش

الاثنين, 22 آب 2022

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الإيراني في لبنان السيد مجتبى أماني يرافقه الملحق العسكري الإيراني العقيد الركن حسين باراتي في زيارة تعارف لمناسبة تسلم مهماته في لبنان، ثم قائد القوات البرية الماليزية الجنرالTan Sri Dato Seri Zamrose BIN MOHD ZAIN على رأس وفد مرافق وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما استقبل وفداً من مجلس التنفيذيين اللبنانيين LEC برئاسة السيد ربيع الأمين، وجرى التداول في شؤون مختلفة.