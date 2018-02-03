استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 05 حزيران 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وزير المهجرين النائب طلال أرسلان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد، ثم الوزير السابق جان لوي قرداحي على رأس وفد مرافق، والذي قدم هبة لمصلحة الجيش اللبناني من خلال تجهيز مستوصف منطقة جبل لبنان بالمعدات الطبية اللازمة.

كذلك استقبل العماد عون الملحق العسكري المصري العقيد وائل محمود زكريا في زيارة وداعية قدَّم خلالها خلفه العقيد محمد صلاح الدين أحمد سيد، كما استقبل وفداً من مخاتير قضاء حاصبيا ووفداً من اتحاد بلديات شرق زحلة، وجرى التداول في شؤون مختلفة.