استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 14 آذار 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفداً من فريق العمل الأميركي من أجل لبنان ATFL برئاسة السفير السابق إدوارد غابريال، واطّلع أعضاء الوفد على المهمات التي يقوم بها الجيش لحفظ أمن لبنان واستقراره، والصعوبات التي يمر بها في ظل الأزمة الحالية وسبل مساعدته لتخطيها. كما نوهوا بصمود المؤسسة العسكرية ومواصلتها تنفيذ مهماتها باحتراف ومهنية رغم التحديات، مؤكدين ضرورة استمرار دعمها والتعاون معها حتى تتجاوز المرحلة الراهنة.

من جهة أخرى، ثمّن العماد عون المساعدات الأميركية للجيش ودورها الأساسي في تخفيف وطأة الأزمة عنه، مؤكداً استمراره في تحمل مسؤولياته الوطنية.