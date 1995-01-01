استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 04 نيسان 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سعادة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة خارجية دولة قطر على رأس وفد، بحضور سفير دولة قطر في لبنان ابراهيم عبد العزيز السهلاوي، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ونوّه الوزير الخليفي بدور المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الراهنة مشددًا على ضرورة استمرار دعمها لتمكينها من تنفيذ مهماتها في حفظ أمن لبنان واستقراره.

من جهة أخرى، شكر العماد عون دولة قطر بشخص سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني على الدعم المستمر للمؤسسة.