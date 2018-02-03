استقبالات العماد قائد الجيش

الخميس, 14 حزيران 2018

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير البريطاني في لبنان السيد HUGO Shorter ، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين، ثمّ استقبل النائب أسعد درغام، وتمّ التداول بالأوضاع العامة في البلاد. كما استقبل ممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة السيدة Pernille KARDEL ، وجرى البحث في الأوضاع العامة والتطورات الراهنة. ثمّ وفداً أميركياً من Defense Governance and Management Team، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين، كذلك استقبل أمين عام المجلس الأعلى اللبناني- السوري الأستاذ نصري خوري، وجرى التداول في الأوضاع على الحدود اللبنانية- السورية، ثمّ وفداً من الرهبنة الأنطونية برئاسة الأب مارون أبو رحال.