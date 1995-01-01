استقبالات العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 13 حزيران 2023

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المفتش العام في الجيش الفرنسي الجنرال Marc OLLIER على رأس وفد مرافق، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، كما استقبل رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور علي أبو ياسين على رأس وفد مرافق، وتناول البحث شؤونًا مختلفة. كذلك استقبل العماد عون قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء Aroldo Lázaro، وتناول البحث علاقات التعاون بين اليونيفيل والجيش اللبناني.